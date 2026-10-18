हिंदू कॉलेज जय राणा टूर्नामेंट फाइनल में

{"_id":"6ad4b3fbb5457d96480f9287","slug":"video-hamirpur-didwin-tikker-durga-vahini-shakti-sanchalan-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर के डिडवीं टिक्कर में दुर्गा वाहिनी का शक्ति संचलन, 200 से अधिक युवतियों ने लिया जन जागरण का संकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}