{"_id":"6aa6696e1dce6d1e7c02975b","slug":"video-garbage-piles-up-in-faridabad-even-after-sanitation-workers-strike-ends-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, फिर भी सड़कों पर कूड़े के ढेर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की दो दिन से हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी शहर के मुख्य रास्तों और जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। गणेश उत्सव के बीच सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से बदबू फैल रही है और कूड़ा न उठने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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