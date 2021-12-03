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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 1.08 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने फर्म मालिक अश्वनी निवासी कालका, पंचकूला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की फर्म के खाते में ठगी के दो लाख रुपये आए थे। इस खाते के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में 84 शिकायतें दर्ज हैं। मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।सेक्टर-21 निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके व्हाट्सएप पर एक संदेश आया था। संदेश भेजने वाले ने खुद को एसबीआई सिक्योरिटीज का कर्मचारी बताया। इसके बाद उन्हें एक लिंक भेजकर कथित तौर पर एडवांस ब्रोकर अकाउंट खुलवाया गया और जे5-एसबीआई सिक्योरिटीज ग्रुप में जोड़ दिया गया। शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर आरोपियों ने उनसे सितंबर 2025 से नवंबर 2025 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में 1,08,10,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए।बाद में न तो निवेश की रकम वापस मिली और न ही मुनाफा दिया गया। शिकायत पर साइबर थाना एनआईटी में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, पूछताछ में पता चला कि अश्वनी ट्राईडेंट इंटरनेशनल नाम की फर्म का मालिक है। उसने शाहवेज के नाम पर फर्म का बैंक खाता खुलवाया था। शाहवेज को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अश्वनी बीकॉम पास है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है।