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VIDEO: सीसीटीवी फुटेज से खुला अर्श अंसारी की मौत मौत का राज
दिवाली की रात दोस्तों के साथ घर से त्योहार मनाने निकले 15 वर्षीय अर्श अंसारी की मौत की गुत्थी अब सीसीटीवी फुटेज से सुलझती नजर आ रही है। शुरुआती तौर पर जिस घटना को मारपीट के दौरान हत्या से जोड़कर देखा जा रहा था, उसमें अर्श की जान दोस्तों की ही कार से कुचलने के कारण गई थी। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि सूरी चौक पर दूसरे पक्ष के युवकों से विवाद के बाद अर्श और उसके साथी वहां से भागे थे। इसी दौरान धर्मपुर चौक के पास अग्रवाल बेकरी के नजदीक दोनों पक्षों का दोबारा आमना-सामना हुआ। यहां मची भगदड़ के बीच पीछे की ओर तेजी और लापरवाही से बैक हो रही कार के पिछले पहिये की चपेट में अर्श आ गया। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई।
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