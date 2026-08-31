राज्य आंदोलनकारी मंच का दो दिवसीय प्रादेशिक सम्मेलन शुरू

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उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की ओर से नगर निगम सभागार में दो दिवसीय प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में राज्य आंदोलन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है।

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