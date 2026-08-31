मसूरी-देहरादून मार्ग पर भूस्खलन: पहाड़ी से गिरे बोल्डर और मलबा, रास्ता बंद होने से दोनों ओर फंसे सैकड़ों वाहन

मसूरी-देहरादून मार्ग पर सोमवार को गलोगी के पास अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। इस दौरान सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गिरे। इसके चलते यहां रास्ता बंद हो गया है। मार्ग बंद होने से यहां पर सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। मसूरी आने-जाने वाले लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है।

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