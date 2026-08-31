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मसूरी-देहरादून मार्ग पर भूस्खलन: पहाड़ी से गिरे बोल्डर और मलबा, रास्ता बंद होने से दोनों ओर फंसे सैकड़ों वाहन

Mon, 31 Aug 2026 07:42 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 31 Aug 2026 07:42 PM IST
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Landslide on Mussoorie Dehradun route Boulders and debris fell from hillside hundreds of vehicles stranded
मसूरी-देहरादून मार्ग पर भूस्खलन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

मसूरी-देहरादून मार्ग पर सोमवार को गलोगी के पास अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। इस दौरान सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गिरे। इसके चलते यहां रास्ता बंद हो गया है। मार्ग बंद होने से यहां पर सैकड़ों वाहन फंस गए हैं।  मसूरी आने-जाने वाले लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। 

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