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VIDEO: लंबित मांगों को लेकर पीआरडी जवानों का निदेशालय में प्रदर्शन

Alka Tyagi

Updated Thu, 19 Nov 2026 07:47 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 07:47 PM IST







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अपनी लंबित मांगों पर अब तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीआरडी जवानों का आक्रोश गुरुवार को सामने आया। नाराज जवानों ने विभागीय निदेशालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और कई अधिकारियों को कार्यालय के अंदर ही बंद कर दिया। ... और पढ़ें

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