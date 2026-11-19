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कांग्रेस भवन में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की अलग पहचान स्थापित की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि इंदिरा गांधी का पूरा जीवन देश की सेवा और राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहा। कांग्रेस नेता सोनिया आनंद ने कहा कि इंदिरा गांधी का परिवार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा। इस अवसर पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर, नागेंद्र उनियाल, बीएस नेगी, बलबीर सिंह चौहान, महिमानंद, नरेश मल्ल, हेमंत ग्रोवर, सुशील कुमार, सुदेश सैनी, राजीव अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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मसूरी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झूलाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उनके राजनीतिक जीवन, राष्ट्र के प्रति योगदान और ऐतिहासिक फैसलों को याद किया गया।