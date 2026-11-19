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देहरादून: मुख्यमंत्री आवास में उल्लास के साथ मनाया इगास, सीएम धामी ने खेला भैलो

Alka Tyagi

Updated Thu, 19 Nov 2026 07:36 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 07:36 PM IST







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मुख्यमंत्री आवास में उल्लास के साथ लोक पर्व इगास मनाया गया। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रीति-रिवाजों से भैलो खेलकर उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं का निर्वहन किया। कार्यक्रम में लोक संस्कृति, परंपरा और पहाड़ की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दी। ... और पढ़ें

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