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अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग, अमित शाह के विरोध में काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन

Renu Saklani

Updated Fri, 06 Nov 2026 11:57 AM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 11:57 AM IST







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अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के विरोध में काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। ... और पढ़ें

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