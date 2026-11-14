सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी पर बजरंग दल का प्रदर्शन, पुलिस ऑफिस में नारेबाजी कर एसएसपी को बुलाने की मांग

देहरादून में सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस ऑफिस में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए विरोध जता रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पटेलनगर थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी भी की।

विज्ञापन