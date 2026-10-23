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उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की प्रदेशव्यापी हड़ताल, 50 फीसदी से ज्यादा बसों का संचालन प्रभावित
उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से प्रदेश स्तरीय एकदिवसीय हड़ताल की गई। हड़ताल में कुमाऊं मंडल की कमान यूनियन अध्यक्ष कमल पपने और गढ़वाल मंडल का मोर्चा महामंत्री अशोक चौधरी ने संभाला। इस दौरान दोनों मंडलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। देहरादून आईएसबीटी पर देहरादून रीजन के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए। हड़ताल के चलते प्रदेश में 50 फीसदी से ज्यादा बसों का संचालन नहीं हो पाया।
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