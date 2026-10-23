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Dehradun:Health Minister Subodh Uniyal laid the foundation stone for construction works and inaugurated completed projects at the medical college
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स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण
सम्मेलन में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने मेडिकल कॉलेज में विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कॉलेज में चल रहे विकास कार्यों से जुड़ी गतिविधियों में भाग लिया। शिलान्यास और लोकार्पण के जरिए मेडिकल कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया गया।
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