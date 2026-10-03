{"_id":"6ac0eb1d3a88dc64f101472e","slug":"video-dehradunindia-coalition-meeting-in-bhaniawala-regarding-save-democracy-week-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"लोकतंत्र बचाओ सप्ताह को लेकर भानियावाला में इंडिया गठबंधन की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भानियावाला में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। जिसमें कांग्रेस, सपा, सीपीआईएम, किसान यूनियन से जुड़े नेताओं ने भाग लिया। ब्लॉक प्रमुख, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र के सभी छोटे बड़े कांग्रेस नेता बैठक में रहे मौजूद। कांग्रेस ने कहा कि उन्हें जनता द्वारा नहीं हराया जा रहा है बल्कि वोट चौरी कर हराया जा रहा है। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में निर्वाचन आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है। उनका आरोप है कि इंडिया गठबंधन में सभी दलों के लोग एक मंच पर आकर भाजपा के खिलाफ खड़े हुए हैं। आरोप लगाया कि ईवीएम के द्वारा उन्हें हराया जा रहा है। जिस भी राज्य में चुनाव आते हैं वहीं एसआईआर प्रक्रिया में वोट चोरी की जाती है।

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