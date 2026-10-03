लॉन्ग वीकेंड उत्तराखंड पैक: घूमने निकले पर जाम में अटके, कैंचीधाम से मसूरी-ऋषिकेश तक सड़कों पर थमे वाहन

लॉन्ग वीकेंड पर उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों व श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नैनीताल-कैंचीधाम से लेकर मसूरी, ऋषिकेश और चमोली तक सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा हुआ है। मौसम साफ होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा।

कैंचीधाम में शनिवार सुबह चार बजे से ही बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई थी। भारी भीड़ के चलते सड़क पर करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, धारचूला, बागेश्वर और हल्द्वानी की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को करीब दो घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी।



होटल और होम स्टे भीड़ के कारण पहले ही भर गए, जिससे बाहर से पहुंचे श्रद्धालु कमरों के लिए भटकते नजर आए। नैनीताल में भी पर्यटकों की अधिक संख्या के चलते कुछ लोगों को रिक्शा स्टैंड पर रात गुजारनी पड़ी।



मसूरी में जाम से बेहाल पर्यटक, दो किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार

पहाड़ों की रानी मसूरी में दूसरे दिन भी ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रही। शहर के सिविल हॉस्पिटल रोड से टिहरी बाईपास पर लक्ष्मणपुरी के नीचे करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लगा है। मार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे होने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होने से स्थिति और बिगड़ गई।