आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के विरोध में दून में बैंककर्मियों की हड़ताल, क्षेत्रीय कार्यालय पर किया प्रदर्शन

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आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित निजीकरण और विनिवेश के विरोध में बैंककर्मियों ने दून में भी हड़ताल कर प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स व एम्प्लॉइज की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए। नेहरू कॉलोनी स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने विनिवेश की प्रक्रिया तत्काल रद्द करने की मांग उठाई।

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