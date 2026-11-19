विज्ञापन





सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला में बूंद मिलके बने लहर गीत की मनमोहक प्रस्तुति ने सभागार में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद प्रसिद्ध लोकगीत एगी-एगी बग्वाल पर महिलाओं ने शानदार पहाड़ी लोकनृत्य प्रस्तुत कर पर्वतीय संस्कृति को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रामायण पर आधारित भावपूर्ण नृत्य-नाटिका रही। इसमें मिनी गोगिया, मंजू शर्मा, प्रतिमा शर्मा, वीना पाल, अनुभा जैन और निर्मला नेगी सहित अन्य महिला कलाकारों ने सजीव अभिनय से सभी को भावविभोर कर दिया। इस अवसर पर स्वयंसिद्धा की अध्यक्ष रुकसाना हुसैन, सचिव स्वीटी क्लेर, संरक्षक दिव्या पांडे, संगीता खत्री, प्रमिला सिंह, मीनाक्षी, अनु रावत, रजनी राणा आदि उपस्थित रहीं।

विज्ञापन

देहरादून। स्वयंसिद्धा संस्था की ओर से शोभना वाही भवन (ओएनजीसी सभागार) में बूढ़ी दिवाली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक गणपति वंदना के साथ हुआ जिसमें स्वयंसिद्धा की सचिव स्वीटी कलेर ने कहा कि लोक पर्व बूढ़ी दिवाली कैलेंडर की एक तारीख नहीं अपनी संस्कृति से जुड़ने का पल है जिसमें हम सभी महिलाएं साथ में मिलकर बड़े ही उत्सह के साथ मनाती है।