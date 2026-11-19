कोतवाली क्षेत्र में आठवीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप उसी के स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र पर लगा है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने किशोर समेत अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और यौन उत्पीड़न से जुड़ी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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