उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की यूजी मॉपअप काउंसलिंग में आरक्षित श्रेणी की सीटें खाली रहने की आशंका के बीच शासन ने सीटों के आवंटन पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि राज्य कोटे की आरक्षित सीटों को पहले अन्य आरक्षित श्रेणियों में परिवर्तित कर उत्तराखंड के पात्र अभ्यर्थियों से ही भरा जाएगा। इसके बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं तो उन्हें ऑल इंडिया कोटे की सामान्य सीटों में शामिल किया जा सकेगा।

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