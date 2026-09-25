देहरादून-भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक, सीएम धामी समेत वरिष्ठ नेता हुए शामिल

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देहरादून के बालवीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और नवनियुक्त महामंत्री संगठन फणीन्द्रनाथ शर्मा शामिल हुए। इसके अलावा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉ. धन सिंह रावत समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की।

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