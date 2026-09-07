{"_id":"6a9e81c07a0a7df23b0a39c2","slug":"video-dehradun-congress-members-set-out-to-lay-siege-to-the-cms-residence-amidst-rain-staged-a-protest-by-climbing-the-barricades-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"देहरादून: बारिश के बीच सीएम आवास घेराव के लिए निकले कांग्रेसी, बैरिकेड पर चढ़कर किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हल्द्वानी में शुद्धिकरण के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम आवास घेराव के लिए निकले। तेज बारिश के बावजूद भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सीएम आवास कूच में शामिल हुए। इस दौरान हाथीबड़कला के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी शामिल हुई।

... और पढ़ें