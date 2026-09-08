Dehradun News: जिला सहकारी बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनजीत रावत का स्वागत

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महानगर अध्यक्ष ने कहा कि मनजीत रावत पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने समय-समय पर संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को समय-समय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर उनका सम्मान करती है।मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि मनजीत रावत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रहे हैं और लंबे समय तक संगठन के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि मनजीत रावत को अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का अवसर है।नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनजीत रावत ने कहा कि मिली जिम्मेदारी का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करते हुए समाजहित में कार्य करेंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्री ज्योति कोटिया, अजीत चौधरी, ओम कक्कड़, सुरेंद्र राणा, विनोद शर्मा, राजीव चौहान आदि मौजूद रहे।