Dehradun News: मानक लेखन में आरजू प्रथम
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:29 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:29 PM IST
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देहरादून। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कौलागढ़ में भारतीय मानक ब्यूरो की पहल पर सीलिंग फैन के भारतीय मानकों पर मानक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्राओं ने गुणवत्ता, सुरक्षा एवं ऊर्जा दक्षता पर अपने विचार लिखे। प्रधानाचार्य शिवानी पेटवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में आरजू प्रथम, सोनम द्वितीय, दीपिका तृतीय और अंशु चतुर्थ रहीं। विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रतिभागियों को उपहार प्रदान किए गए। भारतीय मानक ब्यूरो के रिसोर्स पर्सन हरजीत सिंह और शिखा उनियाल कार्यक्रम में मौजूद रहे।
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