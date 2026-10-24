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समर वैली स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ के बाद कांग्रेसियों का प्रदर्शन

Alka Tyagi

Updated Sat, 24 Oct 2026 12:38 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 12:38 PM IST







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देहरादून के नामी समर वैली स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल का गेट नहीं खोले जाने पर कार्यकर्ता गेट पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गए। ... और पढ़ें

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