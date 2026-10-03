अंतिम मतदाता सूची पर कांग्रेस ने जताया असंतोष, धस्माना बोले- विधानसभा-वार ब्यौरा हो सार्वजनिक

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उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम द्वारा घोषित अंतिम मतदाता सूची पर असंतोष जताया। राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को प्री-एसआईआर और एसआईआर के दौरान हटाए गए 13 लाख से अधिक मतदाताओं का विधानसभा-वार पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए। धस्माना ने आरोप लगाया कि हटाए गए अधिकांश मतदाताओं के नाम ‘वोट चोरी’ के फार्मूले के तहत हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि फार्म-6 और फार्म-7 में हुई गड़बड़ी सामने आने के बाद आयोग ने यू-टर्न लिया है। धस्माना के अनुसार, इससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।

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