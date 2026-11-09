सीएम विष्णुदेव साय ने परिवार के संग मनाई दीपावली, देखें वीडियो

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छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपने परिवार के साथ दीपावली मनाई। अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ धूमधाम से दीपावली पर्व मनाया। मुख्यमंत्री ने अपने आंगन में दीप प्रज्ज्वलित कर प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का संदेश दिया। उन्होंने परिवार के साथ फुलझड़ियां और अनार जलाकर त्योहार का आनंद लिया। दीपों की रोशनी और आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री निवास में उत्सव और उल्लास का माहौल नजर आया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर पहुंचे लोगों और कर्मचारियों के साथ भी दीपावली की खुशियां शेयर की।

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