छत्तीसगढ़: कोरबा में दिवाली पर दो सड़क हादसे, ट्रेलर की टक्कर से युवक की मौत; बाइक-स्कूटी भिड़ंत में पांच घायल

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दिवाली का दिन दो सड़क हादसों की खबर लेकर आया। अलग-अलग इलाकों में हुए इन हादसों में एक युवक की जान चली गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। पहली घटना में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। दूसरी घटना में बाइक और स्कूटी की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें पांच युवक घायल हुए। दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है।

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पहला हादसा कटघोरा-अंबिकापुर मार्ग पर तानाखार से आगे भालू मोड़ के पास हुआ। जानकारी के अनुसार, बाइक सवार युवक पोड़ी उपरोड़ा से कटघोरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई।घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर कटघोरा और बांगो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। फरार ट्रेलर और उसके चालक की तलाश की जा रही है।दूसरा हादसा मानिकपुर चौकी क्षेत्र के रिसदी रोड पर हुआ। यहां बाइक और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बाइक पर तीन युवक सवार थे, जबकि स्कूटी पर दो युवक बैठे थे। भिड़ंत के बाद पांचों युवक घायल हो गए। घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया।हादसे में तीन युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अस्पताल में भर्ती पांच घायलों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। पुलिस को बाइक चोरी की होने का भी संदेह है। मानिकपुर चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है।दिवाली के दिन हुए इन दोनों हादसों ने इलाके में चिंता बढ़ा दी है। एक हादसे में युवक की मौत और दूसरे में पांच लोगों के घायल होने से त्योहार की खुशियां प्रभावित हुईं। तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है।