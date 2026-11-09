गरियाबंद में बड़ा हादसा: तेज रफ्तार कार महानदी में गिरी, चार लोगों की मौत, दिवाली मनाने गांव जा रहा था परिवार
अमर उजाला नेटवर्क, गरियाबंद Published by: Lalit Kumar Singh Updated Mon, 09 Nov 2026 10:52 AM IST
सार
स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महानदी से सभी के शवों को बाहर निकाला गया। पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जाता है कि दीपावली मनाकर परिवार लौट रहा था। इस दौरान हादसे का शिकार हो गया।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से इस वक्त की सड़क हादसे की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई। अभनपुर के टीला एनीकट के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। इस हादसे में माता-पिता समेत चार लोगों लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो बच्चे शामिल हैं। बताया जाता है कि दीपावली मनाकर परिवार लौट रहा था। इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। यह घटना गोबरा-नवापारा थाने क्षेत्र की है।
इस सड़क हादसे में शीतल साहू, उनकी पत्नी भारती साहू और दो बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महानदी से सभी के शवों को बाहर निकाला गया। पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
शीतल साहू अपनी पत्नी और बेटा-बेटी के साथ जा रहे थे गांव
बताया जाता है कि रायपुर के लक्ष्मीनगर निवासी 44 वर्षीय शीतल साहू अपनी पत्नी भारती साहू और बेटा-बेटी (विकास साहू, पूर्वा साहू) के साथ दीपावली मनाने रायपुर से गरियाबंद जिले के पसौद जा रहे थे। इस दौरान रविवार की रात दो बजे के आस-पास टीला एनीकट के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे महानदी में गिर गई। मौके पर ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई।
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पुलिस कर रही जांच- पड़ताल
गोबरा नवापारा पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की परिस्थितियों को पता करने में लगी है। जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना की सही वजह मालूम चल सकेगी। हालांकि, शुरुआती जांच में तेज रफ्तार कार के बेकाबू होकर नदी में गिरने की बात सामने आ रही है। हादसे वाली जगह से गांव की दूरी महज दो किलोमीटर बताई जा रही है। शीतल साहू पत्रकार थे। कार पर मीडिया एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ था।
इनकी हुई मौत
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इस सड़क हादसे में शीतल साहू, उनकी पत्नी भारती साहू और दो बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महानदी से सभी के शवों को बाहर निकाला गया। पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
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शीतल साहू अपनी पत्नी और बेटा-बेटी के साथ जा रहे थे गांव
बताया जाता है कि रायपुर के लक्ष्मीनगर निवासी 44 वर्षीय शीतल साहू अपनी पत्नी भारती साहू और बेटा-बेटी (विकास साहू, पूर्वा साहू) के साथ दीपावली मनाने रायपुर से गरियाबंद जिले के पसौद जा रहे थे। इस दौरान रविवार की रात दो बजे के आस-पास टीला एनीकट के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे महानदी में गिर गई। मौके पर ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई।
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पुलिस कर रही जांच- पड़ताल
गोबरा नवापारा पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की परिस्थितियों को पता करने में लगी है। जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना की सही वजह मालूम चल सकेगी। हालांकि, शुरुआती जांच में तेज रफ्तार कार के बेकाबू होकर नदी में गिरने की बात सामने आ रही है। हादसे वाली जगह से गांव की दूरी महज दो किलोमीटर बताई जा रही है। शीतल साहू पत्रकार थे। कार पर मीडिया एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ था।
इनकी हुई मौत
- शीतल साहू
- भारती साहू
- पूर्वा साहू (21 साल)
- विकास साहू (19 साल)
Gariaband News