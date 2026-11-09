गरियाबंद में बड़ा हादसा: तेज रफ्तार कार महानदी में गिरी, चार लोगों की मौत, दिवाली मनाने गांव जा रहा था परिवार

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शीतल साहू भारती साहू पूर्वा साहू (21 साल) विकास साहू (19 साल)

इस सड़क हादसे में शीतल साहू, उनकी पत्नी भारती साहू और दो बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महानदी से सभी के शवों को बाहर निकाला गया। पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।बताया जाता है कि रायपुर के लक्ष्मीनगर निवासी 44 वर्षीय शीतल साहू अपनी पत्नी भारती साहू और बेटा-बेटी (विकास साहू, पूर्वा साहू) के साथ दीपावली मनाने रायपुर से गरियाबंद जिले के पसौद जा रहे थे। इस दौरान रविवार की रात दो बजे के आस-पास टीला एनीकट के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे महानदी में गिर गई। मौके पर ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई।गोबरा नवापारा पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की परिस्थितियों को पता करने में लगी है। जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना की सही वजह मालूम चल सकेगी। हालांकि, शुरुआती जांच में तेज रफ्तार कार के बेकाबू होकर नदी में गिरने की बात सामने आ रही है। हादसे वाली जगह से गांव की दूरी महज दो किलोमीटर बताई जा रही है। शीतल साहू पत्रकार थे। कार पर मीडिया एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ था।