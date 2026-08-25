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Elephant stops diesel tanker in Katghora: On honking horn, it ran towards tanker, blocking the highway for hal
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कटघोरा में दंतैल ने रोका डीजल टैंकर: हॉर्न बजते ही टैंकर की ओर दौड़ा हाथी, हाईवे पर आधे घंटे जाम; वीडियो
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: अमन कोशले Updated Tue, 25 Aug 2026 02:57 PM IST
कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सड़क पार कर रहे एक दंतैल हाथी ने डीजल टैंकर का रास्ता रोक दिया। घटना के बाद नेशनल हाईवे पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा और वाहन चालकों में दहशत फैल गई।
जानकारी के अनुसार, डीजल टैंकर कटघोरा की ओर से आ रहा था, तभी जंगल से निकलकर एक दंतैल हाथी सड़क पर आ गया और टैंकर के सामने खड़ा हो गया। चालक ने हाथी को हटाने के लिए हॉर्न बजाया तो हाथी भड़क गया और टैंकर की ओर दौड़ पड़ा। घबराए चालक ने वाहन को पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन टैंकर का पहिया सड़क किनारे गड्ढे में फंस गया। स्थिति बिगड़ती देख चालक और परिचालक टैंकर छोड़कर जंगल की ओर भाग गए और किसी तरह अपनी जान बचाई।
इस दौरान हाथी काफी देर तक सड़क के आसपास ही घूमता रहा। हाथी के सड़क पर होने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रही। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में इन दिनों करीब 10 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वन विभाग द्वारा हाथियों की लगातार निगरानी की जा रही है। हाथी आसपास के खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसान रातभर जागकर फसलों की रखवाली कर रहे हैं और हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं।
वन विभाग की टीम ने गांवों में मुनादी कराकर लोगों को हाथी के करीब न जाने की चेतावनी दी है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है। वन विभाग ने वन क्षेत्र से गुजरने वाले वाहन चालकों से अपील की है कि हाथी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सावधानी बरतें, हॉर्न न बजाएं और हाथी के बेहद करीब जाकर उसे छेड़ने का प्रयास न करें।
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