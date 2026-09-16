फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Raipur News ›   Chhattisgarh: Sentence for 10 Convicts in Jhiram Valley Case Today, Questions Over Conspiracy Remain

झीरम घाटी कांड में सजा पर फैसला आज: 13 साल बाद 10 दोषियों को अदालत सुनाएगी फरमान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Wed, 16 Sep 2026 08:24 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Wed, 16 Sep 2026 08:24 AM IST
सार

झीरम घाटी नक्सली हमले के 13 साल पुराने मामले में आज जगदलपुर की विशेष NIA अदालत दोषी ठहराए गए 10 आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को हुए इस हमले में 29 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।

विज्ञापन
Chhattisgarh: Sentence for 10 Convicts in Jhiram Valley Case Today, Questions Over Conspiracy Remain
झीरम घाटी कांड में आज होगा सजा पर फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रदेश के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले के 13 साल पुराने मामले में आज फैसला आने वाला है। जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने 5 सितंबर को मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अब विशेष अदालत यह तय करेगी कि दोषी ठहराए गए आरोपियों को कितनी सजा दी जाए। अदालत परिसर में फैसले को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने की जानकारी सामने आई है।

विज्ञापन


25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुआ था हमला
बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर  25 मई 2013 को माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और कांग्रेस के अन्य नेताओं सहित कुल 29 लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे।
विज्ञापन


यह हमला छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास की सबसे गंभीर हिंसक घटनाओं में शामिल रहा है। घटना के बाद जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंपी गई और लंबे समय तक चली जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला।
विज्ञापन
विज्ञापन


13 साल की सुनवाई, 101 गवाहों के बयान
झीरम मामले की न्यायिक प्रक्रिया करीब 13 साल चली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले में शुरुआत में 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे लेकिन सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। इसके बाद शेष 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहा। 5 सितंबर को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत ने इन सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। रिपोर्टों के मुताबिक दोषसिद्धि के खिलाफ बचाव पक्ष ने ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है।

ये भी पढ़ें: सीजी: अस्पताल से अचानक लापता हुई नवप्रसूता, अगले दिन पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव; आईसीयू में भर्ती है नवजात

आज तय होगी दोषियों की सजा
अब 16 सितंबर का दिन मामले में अगला बड़ा कानूनी पड़ाव है। अदालत आज दोषी ठहराए गए 10 आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाएगी। यही वह फैसला होगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि अदालत ने दोषियों के लिए किस अवधि और किस प्रकार की सजा तय की है।


दोषसिद्धि के बाद भी साजिश को लेकर सवाल
झीरम मामले में 10 आरोपियों की दोषसिद्धि के बाद भी हमले की व्यापक साजिश और इसके पीछे की पूरी कड़ी को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। हमले के पीछे कथित बड़ी साजिश, सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक और अन्य लोगों की भूमिका जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अलग-अलग मौकों पर झीरम हमले की जांच को लेकर सवाल उठाए थे। उनका दावा रहा है कि हमले के पीछे बड़ी साजिश थी और उन्होंने NIA की जांच पर भी सवाल उठाए थे। इन बयानों को राजनीतिक आरोप और दावे के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि अदालत की मौजूदा दोषसिद्धि का दायरा उन्हीं 10 आरोपियों से जुड़ा है, जिन्हें मामले में दोषी ठहराया गया है।

आगे की कानूनी लड़ाई भी अहम
आज आने वाला फैसला झीरम घाटी मामले की न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा लेकिन दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की संभावना के कारण कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है। बचाव पक्ष पहले ही ऊपरी अदालत का रुख करने की बात कह चुका है। इस तरह 13 साल पुराने इस मामले में आज का दिन केवल सजा के ऐलान के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके बाद होने वाली संभावित अपील और मामले से जुड़े शेष सवालों की कानूनी दिशा भी महत्वपूर्ण होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed