जांजगीर-चांपा: बोरी में डालकर नहर में फेंका शव, गर्दन पर मिले धारदार हथियार के निशान, हत्या की आशंका

सक्ती जिले के अड़भार चौकी क्षेत्र में नहर में बोरी के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंगलवार शाम ग्रामीणों ने नहर में पानी के साथ बहकर आ रही एक बोरी को देखा। संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

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सूचना मिलते ही अड़भार चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और बोरी को नहर से बाहर निकालकर खोला। इसके अंदर एक व्यक्ति का शव मिला। प्रारंभिक जांच में मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार किए जाने जैसे निशान दिखाई दिए हैं। ऐसे में पुलिस हत्या की आशंका को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। आशंका है कि हत्या के बाद शव को बोरी में बांधकर नहर में फेंका गया होगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद एडिशनल एसपी पंकज पटेल सहित जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आसपास के क्षेत्र में भी जानकारी एकत्र की।फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों से संपर्क कर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मृतक कौन है और वह नहर तक कैसे पहुंचा।पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारण और गर्दन पर मिले चोट के निशानों की प्रकृति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है।