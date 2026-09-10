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Significant and important news regarding the railway sector has emerged for the Gaurela-Pendra-Marwahi distric
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जीपीएम: पेंड्रा रोड से गुजरेगा फोर-लेन रेल कॉरिडोर, केंद्र की मंजूरी से बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के लिए रेलवे के क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने देश के सात हाई डेंसिटी रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मंजूर परियोजनाओं में बिलासपुर-कटनी रेल कॉरिडोर भी शामिल है। इस कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा पेंड्रा रोड से होकर गुजरता है, जिससे क्षेत्र में रेल सुविधाओं और कनेक्टिविटी के विस्तार की उम्मीद बढ़ गई है।
प्रस्तावित परियोजना के तहत बिलासपुर से पेंड्रा रोड होते हुए अनूपपुर और आगे कटनी तक रेल मार्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए फोर-लाइनिंग की जाएगी। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन इस पूरे क्षेत्र का प्रमुख रेल केंद्र है। बिलासपुर, शहडोल, अनूपपुर और कटनी समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से रेल संपर्क में पेंड्रा रोड की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में रेल लाइन की क्षमता बढ़ने से पेंड्रा रोड की कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय महत्व दोनों बढ़ने की संभावना है।
ट्रेनों की आवाजाही होगी आसान
इस रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों के साथ बड़ी संख्या में मालगाड़ियों का भी दबाव रहता है। फोर-लाइनिंग के बाद अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध होने से ट्रेनों के संचालन में सुविधा होगी। इसके अलावा क्रॉसिंग और लाइन क्लीयरेंस के लिए ट्रेनों को कम इंतजार करना पड़ सकता है। इससे भविष्य में यात्री और मालगाड़ियों की संख्या बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।
पेंड्रा रोड के विकास को मिलेगी नई गति
क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह परियोजना सिर्फ रेलवे विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से व्यापारियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और आम यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं, माल परिवहन आसान होने से स्थानीय कारोबार और उद्योगों को भी फायदा मिल सकता है।
आदिवासी अंचलों को भी मिलेगा लाभ
बिलासपुर-कटनी रेल कॉरिडोर से जुड़े गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के साथ अनूपपुर और शहडोल जैसे क्षेत्रों को भी मजबूत रेल नेटवर्क का लाभ मिलने की उम्मीद है। क्षेत्रवासियों ने केंद्र सरकार की मंजूरी का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि फोर-लाइनिंग का काम जल्द धरातल पर शुरू होगा। परियोजना पूरी होने के बाद पेंड्रा रोड आने वाले समय में बिलासपुर-कटनी रेल कॉरिडोर के एक और महत्वपूर्ण रेल केंद्र के रूप में उभर सकता है।
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