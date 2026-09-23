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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Cyber Fraud in Chhattisgarh MLA Tuleshwar Hirasinh Markam's Phone Hacked After Suspect Parcel Call

छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी का नया शिकार: विधायक तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम का फोन हैक, पार्सल के नाम पर आया था कॉल

Wed, 23 Sep 2026 11:15 AM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Wed, 23 Sep 2026 11:15 AM IST
सार

कोरबा में पाली-तानाखार विधायक तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम का मोबाइल हैक होने के बाद उनके व्हाट्सऐप नंबर से परिचितों और पार्टी कार्यकर्ताओं को 76 हजार रुपये की जरूरत बताकर मैसेज भेजे गए। जानकारी मिलने पर विधायक ने लोगों को अलर्ट किया। मामला साइबर सेल को सौंप दिया गया है।

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Cyber Fraud in Chhattisgarh MLA Tuleshwar Hirasinh Markam's Phone Hacked After Suspect Parcel Call
विधायक तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम का मोबाइल हैक - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां ठगों ने एक विधायक को ही निशाना बना लिया। पाली-तानाखार विधानसभा के विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम का मोबाइल फोन हैक होने का मामला सामने आया है। हैकर्स उनके व्हाट्सऐप नंबर से उनके परिचितों, कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को पैसे मांगने के मैसेज भेज रहे हैं।

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पार्सल के संबंध में आया था फोन
जानकारी के अनुसार, विधायक मरकाम के पास एक पार्सल के संबंध में फोन आया था। फोन पर बात होने के कुछ देर बाद उनका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद से उनके व्हाट्सऐप नंबर से लगातार लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि उन्हें अर्जेंट 76 हजार रुपये की जरूरत है।कई लोगों को लगा कि विधायक जी को सच में पैसों की जरूरत है, लेकिन कुछ सजग शुभचिंतकों ने इसकी जानकारी सीधे विधायक को दी। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।
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विधायक ने लोगों को किया अलर्ट
घटना की जानकारी मिलते ही विधायक तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम ने तत्काल अपने सभी शुभचिंतकों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों को अलर्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से संदेश दिया कि उनका नंबर हैक हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि पैसे मांगने वाले किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें।विधायक ने स्पष्ट कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार के पैसों की कोई जरूरत नहीं है। यह हैकर्स की करतूत है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह के झांसे में नहीं आने की अपील की।
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साइबर सेल को भेजा गया मामला
इधर, विधायक ने पूरे मामले की सूचना पाली थाना प्रभारी को दे दी है। पाली थाना प्रभारी मनोज कौशिक ने बताया कि विधायक की ओर से मोबाइल हैक होने की सूचना दी गई है। मामले को साइबर सेल को भेज दिया गया है और साइबर सेल के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जा रही है। नंबर को रिकवर करने और हैकर्स का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।


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पुलिस ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील
गौरतलब है कि इस तरह की ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले आम लोगों के नंबर हैक होने के मामले सामने आते थे, अब जनप्रतिनिधि भी साइबर ठगी के निशाने पर आ रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी परिचित के नंबर से पैसे मांगने का मैसेज आए तो पहले फोन करके उसकी पुष्टि जरूर कर लें।

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