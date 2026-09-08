गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: बाड़ी में काम कर रही महिला पर भालू ने किया हमला, गंभीर घायल; बिलासपुर रेफर

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही के बीच ग्राम पंचायत नाका में भालू के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला अपनी बाड़ी में काम कर रही थी, तभी झाड़ियों से अचानक निकले भालू ने उस पर हमला कर दिया। महिला की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शोर मचाकर भालू को जंगल की ओर खदेड़ा।



जानकारी के अनुसार, मरवाही वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत नाका निवासी सविता बाई अपनी बाड़ी में काम कर रही थीं। इसी दौरान झाड़ियों में छिपा भालू अचानक बाहर आया और महिला पर झपट पड़ा। अचानक हुए हमले में महिला को संभलने का मौका नहीं मिला और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने एकजुट होकर शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद भालू वहां से जंगल की ओर भाग गया। इसके बाद घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई।



घटना की सूचना मिलने पर डायल 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल सविता बाई को मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। महिला की चोटों और गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पहले जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन चिकित्सकों ने बाद में बेहतर उपचार के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया।



ग्रामीणों में बढ़ा वन्यजीवों का डर

भालू के हमले की घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल से लगे क्षेत्रों में अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही रहती है। बाड़ी और खेतों में काम करने वाले लोगों को वन्यजीवों के हमले का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से घटना स्थल के आसपास निगरानी बढ़ाने, भालू की गतिविधियों पर नजर रखने और लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरूक करने की मांग की है। घटना के बाद वन विभाग की टीम भी क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए है।

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