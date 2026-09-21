GPM: अमरकंटक चौक पर भीड़ जुटाकर मनाया बर्थडे, भाजयुमो जिला अध्यक्ष सहित चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पढ़ें

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गौरेला पुलिस के अनुसार, 18 सितंबर 2026 की रात करीब 11.42 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल होने की जानकारी सामने आई। वीडियो में सिद्धार्थ दुबे उर्फ सिद्दू फेसबुक पर लाइव दिखाई दे रहे थे। वीडियो देखने पर पुलिस को अमरकंटक चौक गौरेला में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। पुलिस के मुताबिक, वहां सिद्धार्थ दुबे उर्फ सिद्दू का जन्मदिन मनाने के लिए मंच तैयार किया गया था और केक काटने तथा जन्मदिन की बधाई देने के लिए लोग एकत्रित हुए थे।वायरल वीडियो में कुछ लोग केक काटकर सिद्धार्थ दुबे उर्फ सिद्दू को खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि चौक पर भीड़ एकत्रित होने के कारण सार्वजनिक मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ और आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वीडियो में सिद्धार्थ दुबे उर्फ सिद्दू के साथ मौसम ताम्रकार, रितुराज अग्रवाल सहित अन्य लोग भी दिखाई दे रहे थे।पुलिस के मुताबिक, वीडियो और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। मामले में शासन की ओर से प्रशिक्षु उपनिरीक्षक की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सिद्धार्थ दुबे उर्फ सिद्दू, मौसम ताम्रकार, रितुराज अग्रवाल एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर वायरल वीडियो समेत घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच शुरू कर दी है।।।वही मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा का कहना है कि शोसल मीडिया से मिले वीडियो के आधार पर FIR दर्ज कर लिया गया है।।जांच विवेचना के दौरान जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।।।