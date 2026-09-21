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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Chhattisgarh: Schools to Get 15 Days of Holidays, 5 Days Each for Dussehra and Diwali; 5-Day Winter Break

सीजी: स्कूलों में दशहरा-दिवाली पर 5-5 दिन का अवकाश, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश, जानें कब रहेंगी छुट्टियां

Mon, 21 Sep 2026 07:04 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 21 Sep 2026 07:04 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार स्कूलों में दशहरा और दिवाली पर 5-5 दिन का अवकाश रहेगा। दिसंबर में भी पांच दिन का शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

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Chhattisgarh: Schools to Get 15 Days of Holidays, 5 Days Each for Dussehra and Diwali; 5-Day Winter Break
शिक्षा विभाग ने छुट्टियों को लेकर जारी किए आदेश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दशहरा, दिवाली और शीतकालीन अवकाश की तिथियां घोषित कर दी हैं। नए शैक्षणिक सत्र के दौरान त्योहारों तथा सर्दियों के दिनों में विद्यार्थियों और शिक्षकों को कुल 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी। विभाग के उपसचिव ने 21 सितंबर को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। 

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स्कूल शिक्षा विभाग का यह नवीन आदेश प्रदेश के समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ डी.एड., बी.एड. और एम.एड. महाविद्यालयों में भी पूरी तरह लागू होगा। शासन के नियमानुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 की अवधि 16 जून 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक रहेगी।
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दशहरा और दिवाली पर पांच-पांच दिन का अवकाश
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी स्कूलों में दशहरा अवकाश 17 से 21 अक्तूबर तक रहेगा। इस दौरान दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों और शिक्षकों को लगातार पांच दिनों की छुट्टी मिलेगी। इसके बाद दिवाली पर भी स्कूलों में 6 से 10 नवंबर तक अवकाश घोषित किया गया है। 
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दिसंबर में पांच दिन का शीतकालीन अवकाश
विभाग ने शीतकालीन अवकाश की तिथियां भी पूरी तरह तय कर दी हैं। जारी आदेश के अनुसार 24 से 28 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश की समाप्ति के बाद निर्धारित समय के अनुसार स्कूलों में नियमित कक्षाएं दोबारा शुरू होंगी।

विभाग ने इस आदेश की प्रतिलिपि राज्य के सभी संभागायुक्तों, सभी जिलों के कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा संबंधित शिक्षण संस्थानों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी है। सभी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को शासन द्वारा निर्धारित इस अवकाश तालिका के आधार पर ही अपनी शैक्षणिक गतिविधियों एवं छुट्टियों का संचालन करना होगा।

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