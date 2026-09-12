कोरिया: घर से स्कूल के लिए निकली कक्षा दूसरी की मासूम को तेज रफ्तार बस ने कुचला, हादसे में प्रिंशी की मौत

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कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धनपुर बस्ती में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार स्कूल बस की चपेट में आने से दूसरी कक्षा की मासूम छात्रा की मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



प्राप्त जानकारी के अनुसार, धनपुर बस्ती की रहने वाली मासूम बच्ची प्रिंशी रोज की तरह सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। वह क्षेत्र के भारत इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा दूसरी की छात्रा थी। जैसे ही वह बस्ती के पास पहुंची, तभी स्कूल बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बस के पहिए के नीचे दबने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।



अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों और परिजनों ने लहूलुहान हालत में बच्ची को उठाया। उसे अत्यंत गंभीर स्थिति में आनन-फानन में सोनहत के स्थानीय अस्पताल ले जाया जा रहा था। परंतु, चोट इतनी गहरी थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मासूम प्रिंशी ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने अस्पताल लाते ही उसे मृत घोषित कर दिया।



आरोपी चालक गिरफ्तार

मासूम की मौत की सूचना मिलते ही सोनहत थाना पुलिस बिना किसी देरी के मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को उचित वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।





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