नाबालिगों को वाहन देना पड़ेगा भारी बलरामपुर पुलिस का सख्त एक्शन, 83 मामलों में कार्रवाई, 6 केस कोर्ट पहुंचे

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पुलिस अब नाबालिगों के वाहन चलाते पकड़े जाने पर केवल चालान तक सीमित नहीं रह रही है, बल्कि मोटर यान अधिनियम की धारा 199ए के तहत संबंधित अभिभावक या वाहन मालिक के खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई भी की जा रही है। कानून के अनुसार, कुछ निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक या वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा और 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।बलरामपुर पुलिस के अनुसार, अभियान का पहला चरण 30 जुलाई से शुरू किया गया था। इसके तहत जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों के सरकारी एवं निजी स्कूलों, कॉलेजों तथा कोचिंग संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को नाबालिगों को दोपहिया या चारपहिया वाहन नहीं देने और उन्हें वाहन चलाने की अनुमति नहीं देने की समझाइश दी गई।जागरूकता अभियान के बाद पुलिस ने दूसरे चरण में जिलेभर में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के 83 मामलों में कार्रवाई की गई और कुल 1 लाख 23 हजार 500 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया। इसके साथ ही संबंधित अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को भी नाबालिगों को वाहन उपलब्ध नहीं कराने की चेतावनी दी गई।पुलिस के अनुसार, समझाइश के बावजूद नियमों की अनदेखी के मामलों में अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में थाना रामानुजगंज के 2, यातायात बलरामपुर के 2 और चौकी वाड्रफनगर के 2, यानी कुल 6 मामलों में वाहन जब्त किए गए हैं। इन मामलों में संबंधित अभिभावकों और वाहन मालिकों के खिलाफ प्रकरण न्यायालय में पेश किए जा रहे हैं।मोटर यान अधिनियम की धारा 199ए के तहत यदि किसी नाबालिग द्वारा वाहन संबंधी अपराध किया जाता है तो संबंधित अभिभावक या वाहन मालिक को जिम्मेदार ठहराए जाने का प्रावधान है। कानून में अभिभावक या वाहन मालिक के लिए तीन वर्ष तक के कारावास और 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि कानून में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जैसे संबंधित अभिभावक या वाहन मालिक यह साबित कर सके कि उसे जानकारी नहीं थी या उसने अपराध रोकने के लिए उचित सावधानी बरती थी।बलरामपुर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा को सामूहिक जिम्मेदारी समझें। अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें और न ही उन्हें वाहन उपलब्ध कराएं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों के वाहन चलाने और इससे होने वाले संभावित सड़क हादसों को रोकने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।