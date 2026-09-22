चलती बाइक पर अचानक गिरी सूखे पेड़ की टहनी: 40 वर्षीय युवक की मौत, पत्नी-बच्चा गंभीर घायल

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मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत सरगांवा निवासी 40 वर्षीय युवक अपनी पत्नी और बच्चे को बाइक पर बैठाकर शंकरगढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामरी-कुसमी मुख्य मार्ग पर रास्ते में मौजूद एक सूखे आम के पेड़ की बड़ी टहनी अचानक टूटकर चलती बाइक पर जा गिरी।अचानक गिरी भारी टहनी की चपेट में आने से युवक के सिर पर गंभीर चोट लगी। चोट इतनी गंभीर थी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, टहनी की चपेट में आने और बाइक के अनियंत्रित होकर गिरने से उसकी पत्नी और बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे की सूचना मिलते ही शंकरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।