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चंडीगढ़ में सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन का भव्य आयोजन, 1000 से अधिका प्रतिभागियों ने लिया भाग
चंडीगढ़ में रविवार को भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित 'सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026' का भव्य आयोजन हुआ। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वायु सेना के इकलौते परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति और सम्मान में इस मेगा मैराथन का आयोजन किया गया।
इस दौड़ में 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया जिसमें वायु सेना के जवानों, उनके परिवारों, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और ट्राईसिटी सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए धावकों ने भाग लिया।
शुरुआत और रूट
यह ऐतिहासिक दौड़ चंडीगढ़ के सेक्टर-1 स्थित चंडीगढ़ क्लब के सामने ग्राउंड से शुरू हुई। सुबह धावकों का उत्साह चरम पर था। धावकों की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 4:30 बजे से 11 बजे तक सुखना लेक, मटका चौक और पीजीआई रूट के आसपास विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया था।
दौड़ की विभिन्न श्रेणियां मैराथन को अलग-अलग आयु वर्ग और क्षमता के अनुसार कई श्रेणियों में आयोजित किया गया था। इसमें 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर ओपन रन, 5 किलोमीटर फिटनेस रन, 3 किलोमीटर फन रन और विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए 2 किलोमीटर की विशेष दौड़ शामिल रही।
भव्य आकर्षण
धावकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए वायु सेना के विशेष बैंड प्रदर्शन के साथ-साथ प्रसिद्ध कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दीं। सभी विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाना, देश के वास्तविक नायकों को याद करना और समाज में 'फिट इंडिया' अभियान के तहत एक स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देना है।
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