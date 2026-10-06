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प्रशासन के अनुसार इन नियुक्तियों का उद्देश्य सरकारी सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। चयन के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित एपेक्स कमेटी ने प्रत्येक मामले का अलग-अलग मूल्यांकन किया। इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति, देनदारियां, आश्रितों की संख्या, आय के अन्य स्रोत और पेंशन संबंधी लाभों को ध्यान में रखा गया। चयन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और चंडीगढ़ प्रशासन के नियमों के तहत किया गया।योग्यता के अनुसार अलग-अलग विभागों में नियुक्तिउम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और पात्रता के आधार पर विभिन्न विभागों में पद दिए गए हैं। इनमें कॉमन कैडर में क्लर्क, एस्टेट ऑफिस में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), मॉडल जेल में वार्डर और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) में एमटीएस के पद शामिल हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग में भी एमटीएस के पद पर नियुक्ति दी गई है। कार्यक्रम में राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक प्रताप सिंह, वित्त सचिव दिप्रवा लाकड़ा, शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी, कार्मिक सचिव स्वप्निल एम नाइक और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एवं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के सीईओ डी कार्तिकेयन मौजूद रहे।इन सात उम्मीदवारों को मिली नौकरीइन नियुक्तियों में दिवंगत कर्मचारी सुरेंद्र सिंह की पत्नी सोनिया को कॉमन कैडर में क्लर्क, दिनेश की पत्नी संजू को एस्टेट ऑफिस में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), संदीप कुमार की पत्नी गीतिका लांबा को कॉमन कैडर में क्लर्क और इंदरजीत शर्मा की पत्नी रतिंदर कौर को मॉडल जेल में वार्डर नियुक्त किया गया है। वहीं, रजनीश सिंह के पुत्र रोहित मलिक को चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) में एमटीएस, चंदर शेखर की पत्नी सोनम को कॉमन कैडर में क्लर्क और विनोद कुमार की अविवाहित पुत्री सुनेहा पुहाल को तकनीकी शिक्षा विभाग में एमटीएस के पद पर नौकरी दी गई है।