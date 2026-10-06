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टंडन ने कहा कि भाजपा पिछले तीन-चार वर्षों से लगातार इस मुद्दे को विभिन्न स्तरों पर उठाकर समाधान के प्रयास कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल संसद में सवाल उठाने से समस्याएं हल नहीं होतीं। कांग्रेस शासन में भी दशकों तक परिवार मालिकाना हक के लिए इंतजार करते रहे। पुनर्वास की 1979, 1996 और 2006 की योजनाओं के बावजूद मकान मिलने और मालिकाना हक मिलने में अंतर बना रहा। विज्ञापन

टंडन ने कहा कि भाजपा पिछले तीन-चार वर्षों से लगातार इस मुद्दे को विभिन्न स्तरों पर उठाकर समाधान के प्रयास कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल संसद में सवाल उठाने से समस्याएं हल नहीं होतीं। कांग्रेस शासन में भी दशकों तक परिवार मालिकाना हक के लिए इंतजार करते रहे। पुनर्वास की 1979, 1996 और 2006 की योजनाओं के बावजूद मकान मिलने और मालिकाना हक मिलने में अंतर बना रहा।

चंडीगढ़। करीब 49 हजार परिवारों को मकानों का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ होने पर भाजपा नेता संजय टंडन ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और चंडीगढ़ भाजपा के प्रयासों को दिया।