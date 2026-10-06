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रामगोपाल को एसडीपीओ सेंट्रल से एसपी सिटी बनाया गया है। उनके पास महिला एवं बाल सहायता इकाई (डब्ल्यूसीएसयू) और इंटेलिजेंस का कार्यभार भी रहेगा। खास बात यह है कि पहली बार किसी डीएसपी को ओन रैंक प्रमोशन (ओआरपी) के तहत एसपी रैंक देकर एसपी सिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामगोपाल ने 2017 में एसपी पदनाम के लिए आवेदन किया था। दावा खारिज होने पर उन्होंने कैट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी। ओआरपी के तहत उनका पदनाम एसपी होगा, लेकिन वेतन डीएसपी के अनुसार मिलेगा। इससे अन्य पात्र डीएसपी के लिए भी रास्ता खुल सकता है। राजेश कुमार शर्मा एसएसपी ऑपरेशंस एवं साइबर क्राइम और कमांडेंट आईआरबी बने रहेंगे। उनसे असिस्टेंट कमांडेंट जनरल होमगार्ड का अतिरिक्त कार्यभार वापस लिया गया है। आदेश मुख्य सचिव हिरलिका राजेश प्रसाद ने जारी किए हैं।