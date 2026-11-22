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आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रविवार को चंडीगढ़ पहुंचकर चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। सेक्टर-27 स्थित रामलीला मैदान में दोपहर भव्य बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। नितिन नबीन ने मंच में अपना संबोधन किया।

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