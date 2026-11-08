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Activists of the Qaumi Insaaf Morcha set out towards Chief Minister Bhagwant Mann’s residence, wearing shackles.
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चंडीगढ़: बेड़ियां पहनकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोठी की ओर कूच करने निकले कौमी इंसाफ मोर्चा के कार्यकर्ता
सेक्टर-22 स्थित गुरुद्वारा साहिब से कौमी इंसाफ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गले में बेड़ियां पहनकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोठी की ओर रोष मार्च निकालने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने गले में बेड़ियां डालकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया।
मोर्चे के कार्यकर्ताओं के कूच को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुद्वारा साहिब के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके चलते मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई।
गले में बेड़ियां पहनकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। वहीं, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए रास्तों पर बैरिकेड लगाकर मोर्चे के कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोक दिया।
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