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जानकारी के अनुसार, घटना गत रात करीब 12 बजे की है। काटेज में आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि अग्निशमन विभाग को करीब दो घंटे की मशक्कत करनी पड़ी।इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से काटेज को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।