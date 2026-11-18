हिमाचल प्रदेश: कुल्लू के नसोगी के काटेज में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका; लपटों पर पाया काबू
अमर उजाला नेटवर्क, मनाली Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 18 Nov 2026 09:49 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के नसोगी के काटेज में भीषण आग लग गई। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका है। दो घंटे की मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है।
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विस्तार
मनाली के नसोगी में गत रात एक काटेज में अचानक आग लग गई। आग की घटना में काटेज को भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, घटना गत रात करीब 12 बजे की है। काटेज में आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि अग्निशमन विभाग को करीब दो घंटे की मशक्कत करनी पड़ी।
इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से काटेज को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
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जानकारी के अनुसार, घटना गत रात करीब 12 बजे की है। काटेज में आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि अग्निशमन विभाग को करीब दो घंटे की मशक्कत करनी पड़ी।
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इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से काटेज को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
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