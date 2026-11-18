पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग सतर्क

प्रवासी पक्षियों की आमद के साथ ही वन विभाग ने भी इनकी सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। एसएस कश्यप ने बताया कि फील्ड स्टाफ को जलाशयों और इनके आसपास के क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इन पक्षियों को नुकसान न पहुंचा सके और इनके प्राकृतिक आवास में किसी तरह की छेड़छाड़ न हो। उन्होंने बताया कि प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कीटों की संख्या नियंत्रित करने और बीजों के प्रसार में भी योगदान देते हैं। किसी क्षेत्र में इनकी मौजूदगी वहां के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ होने का संकेत भी मानी जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इन विदेशी मेहमानों को देखने के दौरान शोर न मचाएं, इन्हें न छेड़ें और इनके संरक्षण में सहयोग दें।