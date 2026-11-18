वन्य जीवन: हजारों किलोमीटर का सफर कर पहुंचे प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से गूंजने लगे मंडी के जलाशय, वीडियो
हर साल की तरह इस बार भी विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला अक्तूबर से शुरू हो गया है। नवंबर और दिसंबर में इनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
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सर्दियों की दस्तक के साथ ही मंडी जिला की नदियों, झीलों और जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी है। हर साल की तरह इस बार भी विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला अक्तूबर से शुरू हो गया है। नवंबर और दिसंबर में इनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। अपने मूल देशों में तापमान शून्य से नीचे पहुंचने और जलस्रोतों के जमने के कारण ये पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय कर मंडी के अपेक्षाकृत अनुकूल वातावरण में पहुंचते हैं। फरवरी तक ये पक्षी यहां प्रवास करेंगे। इनके आने से जहां जलाशयों की रौनक बढ़ गई है, वहीं पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
डीएफओ मुख्यालय मंडी एसएस कश्यप के अनुसार इस बार मंडी पहुंचने वाले प्रवासी पक्षियों में कॉमन कूट, टफ्टेड डक, मल्लार्ड, कॉमन पोचार्ड, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, लिटिल ग्रेब और कॉर्मोरेंट सहित करीब 12 प्रजातियां शामिल हैं। ये पक्षी साइबेरिया, मध्य एशिया, तिब्बत, मंगोलिया, चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों से यहां पहुंचते हैं। हजारों किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर आने वाले इन पक्षियों के लिए मंडी के जलाशय सर्दियों में अनुकूल ठिकाना बन रहे हैं। इन दिनों ब्यास नदी, पंडोह डैम, लारजी डैम, रिवालसर झील और सुंदरनगर झील में इनकी मौजूदगी देखी जा रही है।
पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग सतर्क
प्रवासी पक्षियों की आमद के साथ ही वन विभाग ने भी इनकी सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। एसएस कश्यप ने बताया कि फील्ड स्टाफ को जलाशयों और इनके आसपास के क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इन पक्षियों को नुकसान न पहुंचा सके और इनके प्राकृतिक आवास में किसी तरह की छेड़छाड़ न हो। उन्होंने बताया कि प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कीटों की संख्या नियंत्रित करने और बीजों के प्रसार में भी योगदान देते हैं। किसी क्षेत्र में इनकी मौजूदगी वहां के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ होने का संकेत भी मानी जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इन विदेशी मेहमानों को देखने के दौरान शोर न मचाएं, इन्हें न छेड़ें और इनके संरक्षण में सहयोग दें।
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