तथ्य होंगे तो कार्रवाई करने को तैयार: सीएम

केवल राजनीतिक स्कोर सेट करने के लिए चर्चा लानी है तो लाएं पर कम से कम तथ्य तो सामने लाएं। कोई भी कागज लाया जाएगा तो वह उस पर कार्रवाई करने को तैयार हैं। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि जब काम रोको प्रस्ताव लाया तो चर्चा हुई है। भाजपा विपक्ष की भूमिका में है। लोकतंत्र में इसका बात करने का अधिकार है। विपक्ष ने क्या बोलना है, यह सरकार तय नहीं कर सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक शेर पढ़ा, 'सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से।' आगे कहा कि पहले यह लोग काम रोको प्रस्ताव लाते हैं, फिर प्रश्नकाल चलाने को कहते हैं। इसके बाद राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने को कहा।