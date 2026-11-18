हिमाचल प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन 1 अक्तूबर से 18 नवंबर 2026 तक सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि के लिए 35.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 31.8 बारिश ही दर्ज की गई। चंबा में सामान्य से 33, किन्नाैर 24, कुल्लू 35, मंडी 33, शिमला 27 व सिरमाैर में सामान्य से 45 फीसदी कम बारिश हुई है। वहीं चंबा में सामान्य से 9, हमीरपुर 15, कांगड़ा 68, लाहाैल-स्पीति 2, सोलन 16 व ऊना में 7 फीसदी अधिक बारिश हुई। वहीं नवंबर में अभी तक सामान्य से 69 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है।

विज्ञापन