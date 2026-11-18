हिमाचल प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सदन में आमने-सामने आ गए। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दोनों नेताओं के बीच कर्ज के आंकड़ों को लेकर तीखी बहस हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का नाम इतिहास में एक लाख करोड़ रुपये कर्ज की सीमा पार करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज होगा। वहीं, मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए कर्ज का हिसाब सामने रखा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू जब इस मुद्दे पर दोबारा जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य इस पर आपत्ति जताते रहे। इस दौरान सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि संबंधित विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वही इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। इसके बाद दोनों पक्ष शांत हुए। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा फिर आगे बढ़ी।

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